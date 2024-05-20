Россиянина во время пробежки преследовали три медведя

В Башкирии местный житель встретился на пробежке в лесу с тремя медведями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 18 мая рядом с деревней Кочуково. По словам молодого человека, во время пробежки он задумался и не смотрел по сторонам, а когда услышал сильный шорох поблизости, увидел несколько диких зверей на небольшом от себя расстоянии.

«Два здоровых медведя на меня бегут. Замер, не знал, что делать, как быть. Когда примерно десять метров оставалось, я начал кричать во все горло. <...> Остановились. Один убежал. А второй напал, я только кричал», — поделился собеседник канала.

Позже мужчина увидел еще одно животное, которое также атаковало его. Предположительно, это была мать-медведица, а до этого мужчину преследовали ее детеныши.

По словам потерпевшего, он думал только о своей матери и молился.

Когда звери отошли, спортсмен развернулся и убежал домой.

Ранее медведь напал на пенсионерку, которая пыталась его сфотографировать.