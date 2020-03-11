Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Основные фондовые индексы Соединенные Штатов опустились на 5% после того, как гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные торгов.

По данным на 2012, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 5,04% и достиг отметки — 23756,78 пункта. Также индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,65% до 2748,25 пункта, а индекс NASDAQ уменьшился на 4,42% и составил 7975,27 пункта.

Такое падение зафиксировано после слов Гебрейесуса о том, что распространение нового вируса приобрело характер пандемии. Он отметил, что ВОЗ ожидает, что число заболевших и количество зараженных стран будет увеличиваться. «Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — подчеркнул Гебрейесус.

По последним данным, в мире заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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