Путин: санкции США против «Северного потока-2» направлены на экономику Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции против «Северного потока — 2» направлены на снижение конкурентоспособности экономики Европы. Об этом глава государства сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Российский лидер обратил внимание на то, что после нового российско-украинского транзитного соглашения эти санкции следовало бы отменить, но этого не произошло.
По мнению Путину, это связано с тем, что Соединенные Штаты пытаются обеспечить конкурентные преимущества своему сжиженному газу.
Президент считает, что США намереваются «обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе».
В том случае, уверен Путин, если первичный источник энергии подорожает на 25-30%, то конкурентоспособность экономики Германии и европейской будет снижаться.
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