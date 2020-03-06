Многие мужчины покупают на 8 марта сразу два подарка

Готовясь к 8 марта, мужчины в России покупают сразу несколько подарков: один — дороже, а второй — дешевле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-ритейлера Ozon.

Специалисты проанализировали более 900 тыс. заказов и 5,5 млн поисковых запросов, сделанных в преддверии Международного женского дня. Выяснилось, что в 2020 году мужчины потратили на подарки женщинам в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Средний чек на покупки к 8 марта в этом году составил около 3-х тыс. рублей. Притом, один подарок стоил около 500-700 рублей, а второй был дороже.

«Скорее всего ребенку или родственнице», — предположили в Ozon.

В компании добавили, что с конца февраля вырос на 320% спрос на драгоценные украшения, на духи увеличился на 268%, на различные женские аксессуары — на 200%, а на наушники и электронные книги — на 213%.

«Трендовый подарок в этом году — товары для спорта», — отметили в компании.

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