Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с российским лидером, в ходе которого белорусская сторона получила неожиданное предложение по поставкам нефти. Об этом сообщает БелТа.

Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, Путин внес «неожиданное предложение» по поставкам нефти: компенсировать потерю Белоруссии от снижения экспортной пошлины.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — пояснил Лукашенко.

По его словам, данное предложение — это путь к развязке споров по нефтяному вопросу, так как Россия готова сохранить финансовый уровень 2019 года по поставкам топлива.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что не согласиться с предложением Путина он не может, так как Россия — монополист на рынке и принимает решения по регулированию цен на нефть.

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