Титов рассказал о росте дел в отношении бизнесменов

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал резкий рост количества уголовных дел в отношении предпринимателей и бизнесменов в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация, ее предстоит проанализировать», — начал он.

По его словам, глава страны Владимир Путин хочет, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций в стране.

«Эти процессы должны быть ограждены от излишнего влияния и давления любых ведомств, но при условии, конечно, соблюдения законности», — добавил Титов.

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