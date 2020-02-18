Минюст пообещал обжаловать решение о взыскании с России $50 млрд по делу ЮКОСа

В министерстве юстиции России отреагировали на решение апелляционного суда Гааги, который обязал страну выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Минюсте отметили, что суд вынес решение, проигнорировав ряд важных документов, которые предоставила Россия. Кроме того, суд не прислушался к мнению и доводам Окружного суда Гааги и не учел незаконное использование бывшими акционерами механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).

Также в ведомстве добавили, что не было обращено внимание судей на тот факт, что экс-акционеры «ЮКОСа» были недобросовестными инвесторами.

В связи с этим российское министерство решило оспорить вынесенный апелляционной инстанцией вердикт.

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