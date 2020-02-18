Apple предупредила о падении прибыли из-за коронавируса

Копания Apple предупредила своих инвесторов о том, что она не выполнит свои финансовые показатели во втором квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса в Китае, которая привела к сокращению производства iPhone. Associated Press.

Отмечается, что все предприятия для производства iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, где располагается эпицентр распространения коронавируса. На данный момент они вновь открылись, однако производство медленно набирает обороты.

В компании добавили, что в Китае также снизился спрос на iPhone, так как розничные магазины Apple закрыты или их время работы сокращено.

Ранее Apple сообщала, что ожидает доход во втором квартале от $63 до $67 млрд долларов. Второй квартал закончится 30 марта. Ожидается, что компания предоставит больше информации о своей прибыли в апреле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Apple временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса

— Вирусная угроза: выпуск бюджетного iPhone могут отложить