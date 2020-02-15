Туристы признались, сколько денег готовы потратить на семью в путешествиях
close
Туристы рассказали, сколько денег они готовы потратить на путешествия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса Biletix.
Так, 31% женщин готовы потратить в поездах на каждого члена семьи от 30 до 50 тыс. рублей, а 26% мужчин от 50 до 70 тыс. рублей.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом на 2% возросла доля тех, кто готов платить за отдых больше 100 тыс. рублей на каждого члена семьи. К таким тратам оказались готовы 7%.
Число тех, кто готов потратить 10 тыс. рублей на каждого, уменьшилось с 4% до 2%.
Исследование было проведено среди 1600 пользователей онлайн-сервиса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: