Туристы признались, сколько денег готовы потратить на семью в путешествиях

Туристы рассказали, сколько денег они готовы потратить на путешествия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса Biletix.

Так, 31% женщин готовы потратить в поездах на каждого члена семьи от 30 до 50 тыс. рублей, а 26% мужчин от 50 до 70 тыс. рублей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом на 2% возросла доля тех, кто готов платить за отдых больше 100 тыс. рублей на каждого члена семьи. К таким тратам оказались готовы 7%.

Число тех, кто готов потратить 10 тыс. рублей на каждого, уменьшилось с 4% до 2%.

Исследование было проведено среди 1600 пользователей онлайн-сервиса.

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