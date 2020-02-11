Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба». При этом забор ведется из веток, не участвующих в транзите из России в Европу, сообщает РИА «Новости».

«Мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сообщил представитель концерна «Белнефтехим».

По его словам, мероприятия не затронут российский транзит. К тому же, Россия была заранее уведомлена о планах Белоруссии.

В последнее время нефтяные отношения России и Белоруссии обострились. Хотя Минск и покупает российское сырье, переговоры о дальнейших поставках проходят тяжело, поскольку стороны не могут прийти к компромиссу из-за стоимости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин встретились 7 февраля в Сочи, но о продлении поставок не договорились.

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