В ФАС пояснили рост цен на медицинские маски

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что в ситуации с повышением цен на медицинские маски нет картельного сговора . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Цыганова.

По его словам, подобный сговор надо доказывать.

«Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться», — заявил Цыганов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

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