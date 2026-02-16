Жители ярославского села остались без тепла из-за ЧП в котельной

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено по факту обрушения крыши котельной в селе Угодичи Ярославской области. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что 15 февраля случилось обрушение несущих конструкций центральной котельной в Угодичах. В результате ЧП никто не пострадал, но произошло повреждение котла и других конструкций отопительной системы, что привело к прекращению подачи тепловой энергии в 34 жилых дома и четыре социально-значимых объектах. Все это создало реальную угрозу жизни и здоровью около 700 местных жителей, подчеркнули в СК.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление и фиксацию всех обстоятельств произошедшего. В ответственной за техническое состояние объекта организации истребована документация.

К данному моменту теплоснабжение восстановлено за счет подключения модульного котла, добавили в ведомстве.

14 февраля сообщалось, что жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона. По словам энергетиков, мощностей на обеспечение горожан и горячей водой, и отоплением не хватает.

Ранее атака БПЛА оставила часть Брянской области без тепла и света.