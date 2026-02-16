Размер шрифта
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России

Министр Котяков: в России безработица снизилась до 2,2%
Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень безработицы в России составляет 2,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», передает РИА Новости.

По словам главы Минтруда, в стране сейчас почти 75 млн человек находятся в активной занятости за последние 5-6 лет.

Котяков также отметил, что за этот период прирост кадровой занятости составил 2 млн человек.

В России по итогам 2025 года зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди государств G20 («Большой двадцатки»). В декабре прошлого года доля безработных в РФ составила 2,2%, сократившись на 0,1% по сравнению с 2024 годом. Почти такие же показатели демонстрируют Мексика (2,4%) и Япония (2,6%).

Самая высокая безработица в странах G20 зафиксирована в ЮАР (31,9%). Значительный уровень незанятого населения зарегистрирован во Франции и Турции (по 7,7%) и Канаде (6,8%).

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае потери работы.
 
