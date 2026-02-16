Размер шрифта
Стали известны последствия взрыва газа в жилом доме на Кубани

Прокуратура: женщина погибла из-за хлопка газа в доме в Северском районе Кубани
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

В результате хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

«В ходе произошедшего погибла 42-летняя женщина», - говорится в сообщении.

О взрыве бытового газа в жилом доме стало известно утром 16 февраля. По факту произошедшего проводится проверка.

В Норильске вечером 15 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов. Возгорание началось в квартире на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в окне наблюдалось сильное пламя. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей, для эвакуации с верхних этажей была развернута автолестница.

В МЧС напомнили о необходимости следить за состоянием электропроводки в квартире, доверять ее ремонт специалистам и устанавливать пожарные извещатели.

Ранее в результате пожара во Владивостоке задохнулись трое детей.
 
