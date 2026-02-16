Коррупционный скандал на Украине может обернуться падением президента Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Украина погрязла в коррупции. Мы знаем, что из-за этого Ермака отправили в отставку, и несколько перестановок произошло в правительстве. Понятно, что Зеленский не мог не участвовать и в этой коррупционной схеме, из-за которой задержали Галущенко. А на самом деле их большое количество», — сказал Чепа.

Он заметил, что несмотря на подобное развитие событий, Евросоюз все еще заявляет о готовности принять Украину. По словам депутата, Киев не может выполнить необходимые для членства в ЕС требования, то «это очередной камень, который утянет и так еле барахтающийся на плаву ЕС ко дну».

Когда-то налогоплательщики узнают обо всем во всех деталях, после чего многих европейских лидеров ждет «незавидное будущее», так же, как и Зеленского, считает Чепа.

До этого стало известно, что бывшему министру юстиции Украины и экс-главе минэнерго Герману Галущенко, задержанному при попытке выезда из страны, предъявлено обвинение в отмывании денег.

Ранее стало известно об «удивлении» Зеленского из-за масштабов коррупции на Украине.