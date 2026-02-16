В Курганской области чиновников наказали из-за нарушения прав участника СВО

В Курганской области чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение прав участника спецоперации (СВО). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что по обращению бойца была проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите прав инвалидов.

«Установлено, что в результате ранений, полученных в бою, участнику специальной военной операции установлена вторая группа инвалидности. Однако уполномоченный орган необоснованно указал в документах причину инвалидности — общее заболевание», — говорится в публикации.

После вмешательства надзорного ведомства причину инвалидности изменили, троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

До этого на рассмотрение в Госдуму внесли два законопроекта о дополнительных льготах участникам СВО и их родным.

Первый законопроект предусматривает внеочередную выдачу жилья особой категории сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии (имеющим специальные звания полиции), которые воспитывают ребенка-инвалида с детства.

Второй законопроект предоставляет двум членам семьи или близким родственникам участника СВО право бесплатного проезда до госпиталя или другого медицинского учреждения и обратно.

