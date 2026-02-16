Переговоры по Украине и Ирану пройдут в Женеве в один день

РИА: переговоры по Украине и Ирану состоятся в Женеве 17 февраля

Переговоры на тему урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации в Иране пройдут одновременно в Женеве 17 февраля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Переговоры по Украине и Ирану пройдут одновременно во вторник в Женеве, 17 февраля. Переговоры с Ираном будут проходить при участии посредников из Омана», — сказал источник агентства.

По информации агентства, переговоры будут проходить вне стен штаб-квартиры ООН.

Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария в них участвовать не будет. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

