В Австралии мужчина ограбил музей, чтобы вернуть египетские артефакты «на место»

В австралийском Кливленде начался суд по делу 52-летнего уроженца Венесуэлы Мигеля Симона Мунгарриеты Монсальве, который украл древнеегипетские артефакты из музея аббатства в Кабултуре, поскольку «считал своим долгом вернуть их на законное место», передает ABC Net.

Подсудимому предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая умышленное причинение ущерба и хранение наркотиков. Судья на слушании заявила, что преступление «странное» и похоже на эпизод из мультсериала «Симпсоны».

В протоколе говорится, что Монсальве выбил топором окно в здании Музея искусства и археологии аббатства в Кабултуре, проник внутрь и там разбил стеклянные витрины с экспонатами.

Были украдены четыре артефакта, включая маску мумии, кольцо и деревянную фигурку кошки. Сотрудники музея заявили в суде, что другим экспонатам был причинен «непоправимый ущерб». Три пропавших предмета полиция нашла в жилом фургоне Монсальве, припаркованном у паромного терминала в Брисбене. Четвертый — фигурку кошки — изъяли у мужчины при задержании.

Представитель полиции рассказал суду, что Монсальве «считал своим долгом завладеть артефактами и вернуть их на законное место», он называл католический монастырь «не тем местом, где их следует хранить». Экспонаты, которые мужчина хранил в машине, были завернуты в государственный флаг Венесуэлы.

Поскольку подсудимый не имеет постоянного места жительства, ему отказали в выходе под залог.

Ранее вышла компьютерная игра о том, как африканцы крадут из музеев украденные европейцами сокровища.