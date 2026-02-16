Размер шрифта
Непристойные видео из отелей с туристами из РФ без их ведома начали продавать в Китае

В отелях Китая стали снимать непристойные видео с туристами из РФ без их ведома
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы, посещающие Китай, становятся героями непристойных видео, которые «предприниматели» продают местным жителям. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, китайцы приезжают в отели и оставляют камеры с видом на кровать. Размер устройств составляет полтора сантиметра, как правило, их устанавливают в местах, где их сложно заметить.

Таким образом «бизнесмены» получают трансляции с соитием и другими моментами из жизни туристов, которые они не планировали обнародовать. Соответствующие кадры транслируются онлайн. Одной из наиболее «ценных» категорий являются ролики с девушками со славянской внешностью.

С одного зрителя владельцы камер получают до 1100 рублей в месяц.

О подобных инцидентах в Китае сообщали и другие туристы. По словам одной пары, они заехали в местные отель и занялись любовью, но в последствии обнаружили видео процесса в интернете.

По данным СМИ, за полтора года удалось выявить несколько сервисов, которые снимали туристов с более чем 180 скрытых камер в номерах.

Ранее в Москве оштрафовали мужчину, установившего камеры в женском туалете ТЦ.
 
