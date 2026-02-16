Размер шрифта
Студент забыл знакомый с детства язык после того, как получил сотрясение мозга из-за ДТП

Автомобильная авария лишила валлийца возможности говорить на родном языке
Студент из Уэльса после аварии временно забыл валлийский после автомобильной аварии, пишет Mirror.

В ноябре 2024 года 19-летний Эллис Пирс из Кардиффа, студент юридического факультета Аберистуитского университета, попал в серьезную аварию на грязной проселочной дороге.

Другая машина выехала на его полосу, вынудив юношу резко вывернуть руль. В результате его Ford KA перевернулся несколько раз, врезавшись в насыпь и зацепившись за столб забора. Затем Эллис оказался в больнице, где у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Несколько дней спустя он, свободно владевший валлийским с детства и учившийся в школах с преподаванием на валлийском языке, внезапно потерял способность говорить на нем.

В университете треть курса была на валлийском, а друзья и соседи общались только на нем, что временно сделало Эллиса изгоем. Кроме того, каждую ночь перед сном у него случались панические атаки, все тело дрожало, а шея и колени дергались.

«Я чувствовал себя чужаком, потому что не понимал окружающих, а многие не знали английского, поэтому не понимали меня. Я сидел в своей комнате и не ходил на лекции четыре недели», — вспоминает юноша.

К июню 2025 года Эллис заметил значительное улучшение как настроения, так и своих языковых навыков. Молодой человек считает, что по мере улучшения его психического здоровья повышалась и способность к концентрации, что, в свою очередь, способствовало восстановлению утраченных знаний.

Теперь, по его словам, его валлийский «вернулся в норму», и панические атаки случаются только тогда, когда он проезжает место, где случилась злополучная авария.​

Ранее пациент очнулся после наркоза и свободно заговорил по-испански, хотя почти не знал язык.
 
