В Британии попросили правительство не разглашать письма об экс-после в США и Эпштейне

Politico: полиция Лондона просит не публиковать письма об экс-после Мандельсоне
Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Полиция Лондона попросила правительство пока не публиковать письма бывшего британского посла в США Питера Мандельсона о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По словам источников Politico, полиция запросила поместить под гриф «секретно» лишь некоторые документы, связанные с назначением Мандельсона. В частности, эта просьба касается переписки до декабря 2024 года между дипломатом и недавно уволившимся главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини.

Представитель столичной полиции сообщил изданию, что внимание уделено долгому и тщательному процессу расследования предполагаемых нарушений при выполнении Мандельсоном обязанностей посла.

В рамках исследования обстоятельств дела полиция рассмотрит материалы, которые были обнаружены и предоставлены правоохранителям секретариатом кабинета министров, для оценки того, окажет ли публикация негативное воздействие на расследование или на любую последующую работу, рассказал источник.

В Politico добавили, что окончательное решение о публикации документов остается за правительством и парламентом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за его связей с Эпштейном. В начале феврале в отставку ушел Максуини, взяв на себя ответственность за то, что посоветовал премьеру назначить Мандельсона послом.

Ранее Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании.
 
