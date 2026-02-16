Мать Самойловой попала в больницу: «Осуществили мечту»

Модель Оксана Самойлова сообщила, что ее мать сделала операцию

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Telegram-канале, что ее матери сделали сложную операцию за рубежом.

«Мы тут мамину мечту осуществили, о которой она мечтала 35 лет», — рассказала блогерша.

По словам Самойловой, операция прошла успешно. Матери знаменитости не потребовались дренажи. Женщина также не испытывает боли после хирургического вмешательства.

Самойлова не раскрыла подробностей операции и пообещала рассказать обо всем позже. В комментариях поклонники предположили, что мать блогерши сделала пластику у хирурга из Дубая Вардана Хачатряна.

«Это точно у Вардана в Дубае. Узнаю палату», — заявила подписчица.

«Грудь делали, видно корсет послеоперационный, здорово, в любом возрасте хочется быть красивой, и после 40 еще больше хочется быть лучше», — отметила поклонница.

В феврале рэпер Джиган признался в беседе с kp.ru, что не поздравил бывшую жену, модель Оксану Самойлову, с Днем святого Валентина.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября.

Ранее Оксана Самойлова показала, как проводит 14 февраля после развода с Джиганом.