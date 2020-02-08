В Петербурге в квартире чиновника обнаружено казино

В Санкт-Петербурге в квартире главы муниципалитета «Введенский» Олега Калядина обнаружили подпольное казино. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника, в квартире на Кронверкском проспекте, принадлежащей Калядину, сотрудники полиции провели обыски в рамках дела о сети подпольных казино. В результате обыска были изъяты «рулетка», четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Уточняется, что причастность Калядина к незаконному игорному бизнесу в настоящее время устанавливается.

Сам чиновник заявил, что квартира сдается в аренду, и сам он не знал о правонарушении.

Также отмечается, что Калядин является членом партии «Единая Россия».

В Санкт-Петербургском региональном отделении заявили, что немедленно исключат Калядина из партии власти, так как, по их словам, чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут.

Там пояснили, что если есть действия на грани, то произошедшее — далеко за гранью.