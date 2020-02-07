Дерипаска отрицательно оценил снижение ЦБ ключевой ставки

Миллиардер Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых негативно скажется на промышленности и уровне доходов населения.

Он считает, что имеет смысл снижать ключевую ставку до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на «очередные позорные 0,25%».

Дерипаска также уверен, что это решение создает мину для национальных проектов и программ борьбы с бедностью.

«Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается», — написал он в своей публикации.

Ранее ЦБ решил снизить ключевую ставку, объяснив данный шаг тем, что замедление инфляции идет быстрее прогноза.

Это шестое снижение ставки подряд. Так, в июне она была снижена на до 7,5%, затем в июле до 7,25%. Следующее изменение значения произошло в сентябре, тогда она стала равна 7%, а в октябре — 6,50%, после чего в декабре достигла 6,25%.