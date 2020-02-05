В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в Китае, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Известно, что больше всего из Китая на российские рынки поступают цитрусовые, замороженная рыба и овощи, среди которых томаты, репчатый лук и чеснок. Что касается последнего продукта, то именно КНР принадлежит доля в 80% по чесноку в России.

Также россияне активно используют его для профилактики простудных заболеваний.

В настоящее время общий импорт чеснока равен около 50 000 т, валовый сбор – около 260 000 т.

По словам экспертов, в России производство чеснока начнет расти лишь в 2021 году.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 538 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.

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