Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине

Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное «Нафтогазом» топливо и газ. Об этом он написал в Facebook, передает РИА «Новости».

Он считает, что за эту покупку расплачиваются «простые смертные». Новиков показал квиток, который пришел ему в январе за газ, на сумму 7 тыс. гривен (около 17,6 тыс. рублей) на 1 тыс. кубов. Он напомнил, что украинцем обещали поставлять по 4650 гривен.

«Какого…, вполне резонно спросите вы», — добавил он.

Он начал нецензурно возмущаться и пообещал, передать Зеленскому данные о совершении преступлений против энергетической безопасности.

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