Росстат заявил о росте реальных доходов по итогам 2019 года
По итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились на 0,8%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Так, самый высокий темп прироста показателя случился в третьем квартале.
Как уточняется, в этот период реальные доходы населения стали больше на 3,1%.
Отмечается, что в четвертом квартале рост реальных доходов составил 1,1%.
Реальные располагаемые доходы — это денежные доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректирована на индекс потребительских цен.
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