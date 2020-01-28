Росстат заявил о росте реальных доходов по итогам 2019 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/938/12774938/RIAN_5769292.HR-pic905-895x505-16871.jpg">

По итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились на 0,8%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Так, самый высокий темп прироста показателя случился в третьем квартале.

Как уточняется, в этот период реальные доходы населения стали больше на 3,1%.

Отмечается, что в четвертом квартале рост реальных доходов составил 1,1%.

Реальные располагаемые доходы — это денежные доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректирована на индекс потребительских цен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неожиданный рост: как разбогатели россияне

— Ближе к нулю: что будет с деньгами россиян

— Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян