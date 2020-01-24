Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции

Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.

Отмечается, что таким способом Никосия хочет добиться от ЕС рестрикций в отношении Турции, которая проводит геологоразведочные работы на кипрском шельфе.

По утверждению официального представителя кипрского министерства иностранных дел Деметриса Самуэля, Кипр уведомил о необходимом пересмотре предлагаемых Евросоюзом мер, касающихся российских официальных лиц.

Как известно, для введения Брюсселем данных дополнительных санкций необходимо иметь согласие 28 стран — членов ЕС, тогда как Никосия отказывается от такой меры.