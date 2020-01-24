Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции
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Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.
Отмечается, что таким способом Никосия хочет добиться от ЕС рестрикций в отношении Турции, которая проводит геологоразведочные работы на кипрском шельфе.
По утверждению официального представителя кипрского министерства иностранных дел Деметриса Самуэля, Кипр уведомил о необходимом пересмотре предлагаемых Евросоюзом мер, касающихся российских официальных лиц.
Как известно, для введения Брюсселем данных дополнительных санкций необходимо иметь согласие 28 стран — членов ЕС, тогда как Никосия отказывается от такой меры.