Получать накопленную пенсию единовременно станет менее выгодно

Министерство финансов и Центробанк обдумывают варианты получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

На данный момент, рассматриваются два основных. Так, первым вариантом является пенсионный план с многолетними выплатами, а вторым — снятие накопления сразу, однако при этом придется выплатить НДФЛ.

Отмечается, что такая мера должна замотивировать людей получать прибавки к основной пенсии, а не брать всю сумму сразу, поскольку ее можно быстро потратить.

Кроме того, существует третий вариант. При нем НДФЛ будут взимать лишь с инвестиционного дохода. Данный вопрос пока обдумывают, но большая часть экспертов поддерживают этот вариант.

Уточняется, что новая редакция законопроекта будет опубликована в феврале. Саму же систему активируют в 2022 году.