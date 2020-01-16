Китай должен увеличить закупки на $200 млрд в рамках соглашения с США

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Первая часть торговой сделки с США обязывает Китай увеличить закупки американских товаров на $200 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный китайским министерством финансов текст соглашения.

Китай должен до 31 декабря 2021 года закупить у США промышленные товары, услуги, сельхозпродукцию и энергоносители на сумму, на $200 млрд превышающую уровень 2017 года.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах Китай обязан закупить у США дополнительные услуги на $12,8 млрд и $25,1 млрд соответственно.

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