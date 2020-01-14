В Минюсте раскрыли детали приговора ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

На сайте Министерства юстиции России раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа.

Так, ЕСПЧ не нашел оснований для признания нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и поддержал позицию Минюста о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели.

Кроме того, требование заявителей о пересмотре ранее сформированных судом выводов об отсутствии нарушения статьи 18 Конвенции применительно к обстоятельствам их задержания отклонено.

Также ЕСПЧ счел необоснованной жалобу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на отсутствие беспристрастности и независимости в действиях судьи Хамовнического районного суда города Москвы Данилкина, рассмотревшего уголовное дело в отношении заявителей.

Безосновательной также признана жалоба заявителей на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства.

Как сообщается, ЕСПЧ не согласился с утверждением Ходорковского и Лебедева о нарушении их презумпции невиновности вследствие сделанных в ходе ряда публичных мероприятий высказываний Председателя Правительства Российской Федерации по обстоятельствам соответствующих преступных деяний.

До этого Страсбургский суд указал на отсутствие политической подоплеки во втором судебном процессе по делу ЮКОСа.

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