США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов
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США планируют исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в ближайшее время минфином США будет опубликован отчет о разработанном администрацией американского лидера Дональда Трампа решении.
По данным СМИ, заявление не было опубликовано ранее из-за задержки завершения первого этапа торговой сделки США и Китая.
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