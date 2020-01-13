США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов

США планируют исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшее время минфином США будет опубликован отчет о разработанном администрацией американского лидера Дональда Трампа решении.

По данным СМИ, заявление не было опубликовано ранее из-за задержки завершения первого этапа торговой сделки США и Китая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эмбарго для Ирана: что США требует от Китая

— Китай решил освободить от пошлин ряд товаров из США

— The National Interest усомнился в стремлении Китая к валютной войне с США