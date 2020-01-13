В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Компания «Столото» готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что новогодний розыгрыш был проведен в соответствии с российским законодательством.

«Столото» готовит обращение в судебные органы с целью защиты деловой репутации.

Кроме того, в компании опровергли информацию о якобы связи победительницы лотереи Надеждой Бартош с компанией до розыгрыша, а также назвали сообщения об обратном «вопиющей клеветой».

Рекордный за всю историю российских лотерей выигрыш достался в начале января 2020 года жительнице Подмосковья. Однако после этого в СМИ появилась информация, что в ходе розыгрыша тиража присутствовали подтасовки, а сам он якобы шел в записи.

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