Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, Россия сможет достроить газопровод своими силами, однако это потребует большего времени.

Ранее швейцарская компания Allseas отказалась продолжать укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2» после введения санкций США.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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