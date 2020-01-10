«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму. Об этом пишет Liga.net.

Он сказал, что сейчас компания занимается подачей обновленных исков против России.

По его словам, сумма требований без учета процентов составляет пять миллиардов долларов, а с процентами превышает семь миллиардов долларов.

Витренко также выразил надежду на получение соответствующего решения суда в Гааге в конце 2020 года или в начале 2021 года.

В конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком действия на пять лет.

До этого «Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги.