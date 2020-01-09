Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля — до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки — до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), согласно официальному курсу, снизилась по сравнению с показателем на 1 января на 96,44 копейки, составив 64,3037 рубля.

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