Неизвестные напали на греческий танкер и похитили людей у берегов Камеруна
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Неизвестные напали на стоявшее у берегов Камеруна на якоре судно с греческим флагом и похитили восемь человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.
Нападение произошло рано утром 31 декабря. На борту танкера были 28 человек. Судно предназначалось для перевозки химикатов и нефтепродуктов.
В ведомстве отметили, что неизвестные были вооружены. Они похитили пять греков, два филиппинца и одного украинца.
На данный момент ситуация находится под пристальным наблюдением МИД Греции.
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