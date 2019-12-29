В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть все деньги при возврате билета

В Роспотребнадзоре дали советы по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия в преддверии новогодних каникул. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первую очередь стоит обратить внимание, кто продает билет. Все списки с официальными посредниками указаны на сайте организации. При покупке билета необходимо получить документ, подтверждающий проведение операции.

Кроме того, стоит сразу проверить цену билета, одна не должна отличаться от стоимости, указанной на сайте. Немало важно оформление билета, оно также не должно отличаться от примера указанного на сайте организации.

Полную стоимость билета можно вернуть, если мероприятие отменено, заменено и перенесено организацией. Также 100% стоимости можно получить при возврате билета за 10 дней до мероприятия.

Половину от цены билета есть возможность вернуть менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения зрелищного мероприятия. 30% стоимости можно получить менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до начала мероприятия.

Если человек решил отказаться от посещения мероприятия менее чем за три дня, то билет он сдать не может.