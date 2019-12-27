Представитель Батуриной отреагировал на уголовное дело против нее
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Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил, что ее объявление в розыск связано с компанией А1 Михаила Фридмана. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Теребкова, структуры компании Фридмана стоят за уголовным преследованием Батуриной. Он назвал действия А1 «грязной пиар-компанией», развернутой после смерти ее мужа Юрия Лужкова.
Представители компании А1 опровергли заявления Теребкова.
Ранее стало известно, что Мировой суд Калмыкии возбудил в отношении Батуриной уголовное дело о клевете, она объявлена в розыск.
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