Автор инициативы о «новогоднем капитале» рассказал, кому он нужен
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«Новогодний капитал» могли бы получать одинокие пенсионеры, для которых затраты на подготовку к новому году превысят 25% от пенсии, следует из письма депутата Госдумы Бориса Чернышова, которое он направил главе Минтруда Максиму Топилину.
Ранее Чернышов предложил ввести в России «новогодний капитал» для пенсионеров.
Предполагается, что размер выплат «капитала» привяжут к средней сумме пенсии в зависимости от региона.
«Предлагаемое финансирование должно предназначаться тем одиноким пенсионерам России, ежемесячный доход которых не покрывает расходы празднования Нового года, превышающие 25% от суммы пенсии», — отмечает депутат в письме.
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