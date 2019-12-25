Автор инициативы о «новогоднем капитале» рассказал, кому он нужен

«Новогодний капитал» могли бы получать одинокие пенсионеры, для которых затраты на подготовку к новому году превысят 25% от пенсии, следует из письма депутата Госдумы Бориса Чернышова, которое он направил главе Минтруда Максиму Топилину.

Ранее Чернышов предложил ввести в России «новогодний капитал» для пенсионеров.

Предполагается, что размер выплат «капитала» привяжут к средней сумме пенсии в зависимости от региона.

«Предлагаемое финансирование должно предназначаться тем одиноким пенсионерам России, ежемесячный доход которых не покрывает расходы празднования Нового года, превышающие 25% от суммы пенсии», — отмечает депутат в письме.

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