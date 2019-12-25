Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что давление на «Северный поток - 2» со стороны США будет усиливаться. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

При этом он отметил, что возможности этого давления не безграничны.

Он сказал, что поскольку ключевые страны ЕС заинтересованы в поддержании своей энергетической безопасности на необходимом уровне, европейским странам выгоден компромисс по наложенным на газопровод ограничениям.

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему и найдем компромисс», — произнес он.

Козак добавил, что с учетом решения по Украине, Россия задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения Европы за счет поставок своего газа, который на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, предлагаемый США.

По его мнению, в конечном счете экономический интерес пробьет себе дорогу.

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