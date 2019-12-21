Захарова жестко отреагировала на санкции США против «Северного потока — 2»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась насчет новых санкций США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, США, имеющие госдолг в $22 трлн, запрещают другим странам развивать собственную экономику.

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала Захарова.

Она иронично добавила, что Вашингтон в ближайшее время может потребовать «немедленно прекратить дышать».

«И ведь многие выполнят», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что санкции США против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу.

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