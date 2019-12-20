Шефчович прокомментировал договоренность о транзите газа через Украину

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину в Евросоюз хорошо сбалансированной. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Согласно пресс-релизу, Европейская комиссия, Россия и Украина согласовали протокол, определяющий договоренности для долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

Протокол пописали Шефчович, а также министры энергетики РФ и Украины Александр Новак и Алексей Оржель.

Вице-президент ЕК заявил, что приветствует «это хорошо сбалансированное соглашение».

«Я также оценил постоянную поддержку со стороны канцлера (Германии) Ангелы Меркель и министра (экономики и энергетики страны) Петера Альтмайера», — отметил Шефчович.

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