ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июня 2020 года

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Уточняется, что ограничительные меры продлены еще на шесть месяцев. Санкции, которые должны были снять 31 января 2020 года теперь будут действовать до 31 июня 2020 года.

Как сообщается, такое решение было принято в связи с неполным выполнением минских соглашений.

«Учитывая то, что минские соглашения в полной мере не выполнены, Евросовет [ранее] единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в документе.

Как известно, ограничения коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики.

Санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года из-за действий России по «дестабилизации ситуации на Украине».