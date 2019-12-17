Палладий впервые в истории подскочил выше $2 тыс за унцию

Цена за тройскую унцию палладия впервые в истории превысила $2 тысяч. Об этом сообщает агенство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Как отмечается, по состоянию на 8.47 мск, 17 декабря, стоимость тройской унции палладия росла на 0,99%, до $1996,98, далее — до максимальной отметки в $2000,5. Цена на мартовский фьючерс на палладий выросла на 0,9%, до $1971,65 за унцию.

Эксперты предполагают, что такие изменения связаны с опасениями относительно поставок металла.

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