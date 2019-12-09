В Госдуме оценили запрет на взыскание долгов с пенсий

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала два разработанных Минэкономразвития законопроекта, один из которых запрещает взыскивать долги со страховых пенсий россиян, а второй указывает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум. Об этом пишет ФАН.

Она оценила данную инициативу как правильную, объяснив это тем, что у пенсионеров, для которых пенсия является единственным источником дохода, должен оставаться социальный минимум, чтобы они могли обеспечить себя товарами и услугами первой необходимости.

При этом она отметила, что при полном запрете удержания задолженностей с пенсий таких граждан, банки могут отказаться выдавать кредиты пенсионерам.

«Ни одна кредитная или даже микрофинансовая организация не выдаст пенсионеру потребительский кредит, зная, что в случае просрочки платежей неоткуда будет удержать задолженность», — сказала она.

По ее мнению, оптимальным вариантом может стать взыскание суммы, которая превышает прожиточный минимум. При этом сам прожиточный минимум стоит оставлять неприкосновенным для взыскания долгов. Бессараб объяснила это тем, что тогда у пенсионеров осталась бы возможность брать кредиты.

До этого стало известно, что пенсии могут защитить от взыскания долгов.