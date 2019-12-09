Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Заседания будут продолжаться с 9 по 12 декабря.

В ходе слушания будут рассмотрены технические вопросы, выдвинутые сторонами дела. В частности, будет обсуждаться вопрос о наличии у министра финансов Украины полномочий для выпуска еврооблигаций на условиях 2013 года и вопрос о факторе давления России на украинские власти.

Ранее стало известно, что суверенные еврооблигации Украины были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года, спустя два года украинская сторона допустила дефолт по долгу, что стало причиной начала судебных разбирательств.

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