В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
В Роструде рассказали, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск.
Об этом сообщает «Российская Газета».
В ведомстве отметили, что отпуск, срок которого должен составлять минимум три дня, положен людям, работающим по ненормированному графику.
Как уточнили в Роструде, такие сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные, а также праздничные дни.
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