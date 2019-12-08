В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

В Роструде рассказали, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск.

Об этом сообщает «Российская Газета».

В ведомстве отметили, что отпуск, срок которого должен составлять минимум три дня, положен людям, работающим по ненормированному графику.

Как уточнили в Роструде, такие сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные, а также праздничные дни.

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