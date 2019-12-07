Порошенко против переговоров по газу во время нормандского саммита
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что недопустимо включать обсуждение газовых вопросов с Россией в повестку саммита в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс».
По мнению Порошенко, газ должен быть коммерческим продуктом, а не политическим инструментом.
«Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну», — призвал бывший украинский лидер.
Он отметил, что включение газа в политическую повестку дня несколько раз приводило к «сокрушительному поражению» Украины.
Ранее стало известно о намерении действующего президента Украины Владимира зеленского обсудить газовый вопрос с Россией во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»), которая состоится 9 декабря в Париже.
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