Порошенко против переговоров по газу во время нормандского саммита

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что недопустимо включать обсуждение газовых вопросов с Россией в повестку саммита в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс».

По мнению Порошенко, газ должен быть коммерческим продуктом, а не политическим инструментом.

«Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну», — призвал бывший украинский лидер.

Он отметил, что включение газа в политическую повестку дня несколько раз приводило к «сокрушительному поражению» Украины.

Ранее стало известно о намерении действующего президента Украины Владимира зеленского обсудить газовый вопрос с Россией во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»), которая состоится 9 декабря в Париже.

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