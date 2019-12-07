Трамп обратился с призывом к Всемирному банку не кредитовать Китай

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter запись с призывом к Всемирному банку перестать давать кредиты Китаю.

Американский лидер призвал «прекратить» кредитование китайской стороны, отметив, что если Китаю «денег не хватает, они их создают».

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно», — подчеркнул Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Слишком богатые: США отберут у Китая кредиты

— «Защита стабильности»: Пекин объявил санкции Вашингтону

— Китай пригрозил США контрмерами в случае применения Вашингтоном закона о Гонконге